Trois personnes - un jeune couple et la mère de la jeune femme - sont actuellement poursuivies devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour tentative de meurtre, séquestration et tentative d’extorsion.

Les faits remontent au 21 juillet 2018 dans le village de Sterpigny (Gouvy). "Tout est parti d’un conflit de voisinage entre la famille des prévenus et celle de la partie civile", rappelle le substitut du procureur à l’audience de ce jeudi. "Cette rue est devenue le théâtre de l’horreur pour une dette de 140€. Les prévenus sont partis en expédition chez madame. Ils sont allés la chercher, ils l’ont tasée à de multiples reprises, ils l’ont traînée jusque chez eux pour ensuite la rouer de coups dans le hall d’entrée."

Armés de pelles et de barres de fer, des membres de l’autre camp se lancent à leur suite pour secourir la victime. La police est finalement appelée sur place par les uns puis les autres. À l’arrivée des forces de l’ordre, la jeune femme tient la tête de la victime et la fracasse contre le chambranle d’une porte. "C’est assez rare que les policiers nous disent que la scène se déroule sous leurs yeux", souligne le substitut du procureur, de garde le soir des faits.

Parquet et parties civiles estiment la tentative de meurtre établie. Ils soulignent notamment la violence des moyens mis en œuvre. "On vient chercher la victime chez elle, on lui arrache les cheveux, on la tabasse à coups de batte de baseball et de barre de fer, on lui inflige tellement de coups de taser que ce dernier finit par casser…", souligne Jérôme Cochart, avocat de la partie civile. "Les prévenus ont été jusqu’à lacérer les mains de ma cliente avec un bout de verre pour faire croire qu’elle était rentrée par la fenêtre pour commettre un vol. Pendant une demi-heure, elle a vécu un véritable calvaire."

Le parquet va même jusqu’à évoquer la torture, sans toutefois retenir la prévention. Le parquet réclame 40 mois d’emprisonnement à l’encontre de la jeune femme de 23 ans, 36 mois à l’encontre de son compagnon en état de récidive et 36 mois à l’encontre de sa mère. La partie civile réclame 10.000€ provisionnels pour dommage moral, sans compter les réclamations pour dégâts matériels. "Encore aujourd’hui, ma cliente reste traumatisée par les sévices qu’elle a subis."

La défense soutient une version beaucoup plus nuancée. "Il y avait un contentieux important entre mes clients et la partie civile", explique Marie-Christine Germain, avocate du jeune couple. "Deux ans avant les faits, ma cliente a perdu l’enfant qu’elle portait suite à une scène de violence impliquant la partie civile. Le 20 juillet 2018, il y a eu des échanges de SMS où la victime menaçait de s’en prendre à la petite sœur de ma cliente. Quand les événements ont dégénéré, elle a pété les plombs."

La défense reconnaît les coups et blessures, mais pas la tentative de meurtre. "On a voulu faire de ce dossier ce qu’il n’était pas. Les responsabilités sont partagées", estime Renaud Duquesne, l’avocat de la mère/belle-mère. Jugement le 5 mars.

