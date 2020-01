Le collège a dévoilé sa position sur le projet d’extension : il remettra un avis favorable conditionné. "Les préoccupations des deux groupes sont les nôtres", a souligné le bourgmestre Elie Deblire. "Nous sommes d’accord sur le principe de diminuer les nuisances et dans cette perspective, afin de bien cadrer le futur permis, une liste de recommandations a été établie. Nous les présenterons au fonctionnaire délégué de l’Urbanisme."

L’échevin Thibault Willem a précisé que ces 26 recommandations portent notamment sur la nécessité de mettre en place un procédé de filtration gazeux, de contrôler les rejets d’eau usée et d’utiliser, autant que faire se peut, l’eau de pluie.

En ce qui concerne le bruit, le collège demande qu’il soit de 5 décibels inférieur aux normes. Ces conditions s’ajoutent, a-t-il dit, à celles déjà mentionnées dans l’étude d’incidence et valent pour les activités existantes et futures.

L’accent a, par ailleurs, été mis par le collège sur l’emploi et la nécessité de développer les activités, en construisant notamment une nouvelle structure de cogénération et une unité de fabrication de pellets supplémentaire, afin d’assurer la viabilité de l’entreprise qui doit répondre à une demande croissante de pellets et de bois séché.

Les groupes Ecolo et Comm’vous ont rappelé qu’ils étaient opposés au projet d’extension et n’ont pas caché leur déception face au rejet de la motion.

Jacques Gennen a souligné que, lors de la campagne électorale, il avait entendu de nombreux riverains se plaindre des nuisances et regretter que les promesses de les réduire n’aient jamais été tenues.

Nadia Lallemant