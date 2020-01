Selon Gregor Desemberg, la fumée recouvre la ville pratiquement tous les jours

Originaire de Bastogne, Gregor Desemberg, 22 ans, vit en Australie où il a rejoint son frère Thibault en septembre 2019. La fumée, provenant des feux de forêt, l’a plongé, comme les autres résidents, dans le désarroi.

"Quand je suis arrivé à Sydney, mon frère m’a fait découvrir la ville et la plage et j’ai été très impressionné par ces paysages magnifiques", se rappelle-t-il. "Il y a environ deux mois et demi, nous pouvions encore profiter des "sunset" mais à l’heure actuelle ce n’est plus possible à cause de la fumée qui recouvre la ville pratiquement tous les jours."

Il redoute que les émanations de fumée, provenant des nombreux incendies à l'intérieur des terres et poussées par intermittence selon l'orientation du vent vers Sydney, ne continuent à perturber son quotidien et ses loisirs.

" La journée de jeudi m’a particulièrement interpellé", poursuit-il. "Je marchais dans le bâtiment où je travaille en direction de la sortie. J’ai aperçu une fumée blanchâtre à l’intérieur et j’ai senti une odeur de brûlé. Quand je suis sorti du bâtiment, j’ai constaté que la fumée était de retour à Sydney. Je n’avais jamais vu un ciel aussi trouble. Des cendres tombaient du ciel. Ma peau et mes yeux étaient secs."

Gregor se souvient qu’il a dû écourter une balade avec sa famille vers le Sud, la semaine dernière, car les routes étaient barrées. "Notre séjour n’a duré que trois jours. En effet, on nous a recommandé de partir à cause des feux qui continuaient à progresser dans notre direction. On a vu les gens commencer à tondre leur gazon et à vider les citernes à mazout. Nous n’avons voulu prendre aucun risque et nous sommes rentrés à Sydney."

Le Bastognard constate que la solidarité s’organise au vu des importantes sommes d’argent que certaines associations ont récoltées sur les réseaux sociaux pour aider les pompiers à faire face à ces incendies. "J’espère vivement que le premier ministre qui se souciait très peu d’écologie, avant ces feux de forêt, va enfin prendre des dispositions préventives pour le futur", conclut-il.