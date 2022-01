Devant l’ampleur du sinistre, l’officier des pompiers a fait venir des renforts aux sapeurs rochois. Leurs collègues d’Houffalize et Bastogne sont venus très vite à la rescousse. Le feu était violent et le carburant, vraisemblablement du mazout et du matériel roulant, en se consumant, dégageait d’épaisses fumées noires qui se voyaient de très loin.

Rapidement les pompiers se sont mis au travail. Ils sont parvenus à sauvegarder les bâtiments aux alentours. Ils ont lutté pendant plus de deux heures. Fort heureusement, il n’y a pas eu de blessé. Deux voitures sont détruites ainsi que le hangar. Sur le coup de 18 heures, un camion des pompiers de la Roche était toujours sur les lieux pour vérifier qu’il n’y ait aucun risque de reprise de l’incendie.