Sept expositions et 10 spectacles à découvrir dans les églises et les chapelles

La commune de Gouvy organise un événement inédit intitulé "L’Art et le Sacré – Marathon des églises" les week-ends des 11-12 et 18-19 septembre avec l’objectif de mettre en lumière une quinzaine d’églises et de chapelles en y accueillant de la musique, des contes, du théâtre, des expositions, de l’art floral, de la danse.

" Ces lieux qui ont marqué la vie communautaire locale ont toujours été considérés par les artistes comme espace et motif d’expressions artistiques comme en témoignent les retables, les sculptures, les peintures, les vitraux, l’orfèvrerie et l’architecture", souligne Véronique Léonard, bourgmestre de Gouvy. " Pendant deux week-ends, l’occasion sera offerte de redécouvrir chapelles et églises de manière surprenante, à travers une série d’événements artistiques éclectiques et enchanteurs."

La commune de Gouvy offrira un programme diversifié mais surtout de qualité dans le cadre des journées du patrimoine avec une prolongation sur le week-end suivant. L’équipe organisatrice entend toucher tous les publics et donner le goût de la culture avec au programme pas moins de sept expositions et 10 spectacles.

Le Marathon des églises se déroulera le 18 septembre. Il donnera l’occasion de profiter du circuit reliant les différents lieux et ainsi de vivre la multiplicité des événements qui s’y déroulent, déplacements en car, repas et entrées des spectacles inclus.

En pratique, le rendez-vous est fixé à 9 h 15 au Château de Gouvy. Le circuit passera notamment par par les églises de Baclain (concert Duo harpe-violon), de Cherain (expo de peinture et vitraux) et de Rogery (spectacle l’Art de vivre). Le prix est fixé à 55€/personne. Inscription indispensable au 080/29 29 45, 0495/14 69 80, ou dorina.muntean@gouvy.be