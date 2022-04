Un nouveau Conseil des Jeunes a été mis en place à Bastogne. Lancé en 2014, ce conseil est un espace où la parole est donnée aux jeunes. Ils peuvent interpeller les élus et formuler des propositions concrètes sur les questions relatives à la jeunesse. Ainsi, chaque membre peut participer à la vie sociale et culturelle et vivre une expérience de démocratie participative.

Chaque année, le Conseil des Jeunes de Bastogne (CJB), chapeauté par le service Jeunesse, imagine des projets réalistes permettant l’apprentissage de la citoyenneté active et responsable sur des thèmes aussi divers que la sécurité, la culture, l’emploi, la santé, l’environnement (...)

Mercredi, dix-neuf jeunes bastognards ont prêté serment et sont ainsi devenus membres du CJB pour deux années. Une période durant laquelle ils proposeront de nouvelles actions au sein de la commune.

Voici la liste des jeunes conseillers 2022-2024 :

ANNET Clarisse – 15 ans – Bastogne ;

ANNET Eléonore – 12 ans – Bastogne ;

BEAULISCH Kyrah – 12 ans - Bastogne ;

BRUNEL Maëlle – 14 ans – Lutremange ;

CARCANO Alycia – 15 ans – Bastogne ;

COPINE Hugo – 12 ans – Bastogne ;

GOVAERTS Lucie – 13 ans – Moinet ;

GUILLAUME Noéline – 17 ans – Marvie ;

HONY Sarah – 15 ans – Vaux ;

KOEUNE Sacha – 12 ans – Mageret ;

KOHNEN Emérence – 15 ans – Marvie ;

LABIDI Mehdi – 13 ans – Bastogne ;

LAMBERT Amélia – 13 ans – Bastogne ;

LAMBERT Rebecca – 14 ans – Bastogne ;

LECOQ Coralie – 14 ans – Bastogne ;

NUTAL Alexandre – 13 ans – Al-Hez ;

SOLARSKI Lisa – 14 ans – Bastogne ;

TESFA GABIR Hanibal – 14 ans – Bastogne ;

VAN LOOY Jeanne – 15 ans – Bourcy.