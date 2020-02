L’ancien bourgmestre Philippe Collard se souvient de ces faits tragiques .

Le 9 janvier 2001, Céline Regnaud, 11 ans, scolarisée à Bastogne, avait pris le bus pour rentrer au domaine des Marcassins. Elle était descendue à l’arrêt de Neffe vers 16 h 30 et avait emprunté le Ravel.

Salvatore Di Vincenzo l’attendait un peu plus loin et l’avait sauvagement assassinée.

La fillette avait été retrouvée vers 22 h, sous de la paille dans un abri à volailles, le crâne fracassé. Un médecin avait tenté de la ranimer, en vain.

Un acte ignoble de la part de celui qui, peu de temps auparavant avait été hébergé par le père de la fillette.

Lors du procès, Di Vincenzo dira avoir commis l’irréparable par vengeance car il avait été expulsé du logement. Une vendetta pour laver ce qu’il estimait être un affront commis par le papa de Céline.

En 2002, il était reconnu coupable d’assassinat et condamné à la perpétuité.

En février 2019, on apprenait qu’il avait été livré à l’Italie, son pays d’origine, pour y purger le reste de sa peine dans un établissement pénitentiaire de ce pays.

En janvier 2001, Philippe Collard venait d’accéder au mayorat à Bastogne. Les premiers jours de la législature ont été marqués par ce terrible drame. "Je me souviens d’un traumatisme général pour la population de Bastogne. Les citoyens étaient en état de choc. Nous étions à cent lieues de penser que de tels faits pouvaient se passer chez nous."

L’ancien bourgmestre se souvient qu’à l’époque, le domaine des Marcassins revenait régulièrement dans l’actualité en raison d’actes de petite délinquance comme des incendies d’origine criminelle ou des faits de mœurs. "Le décès de la petite Céline a été un élément dé clencheur. On a entamé une concertation avec le comité de propriétaires. Des délais pour assainir certaines parcelles ont été fixés. Au-delà de ces délais, on lançait une procédure d’expropriation. Plusieurs parcelles ont été acquises par la commune."

Selon Philippe Collard, cette politique a porté ses fruits. Lorsqu’il a débuté son deuxième mandat, les faits de petites délinquances se sont estompés, puis ont cessé. "Notre objectif était d’interdire aux gens de s’y domicilier et de réserver l’ensemble des parcelles à des logements de vacances. Nous projetions, par ailleurs, de faire de ce domaine un endroit agréable en l’équipant, par exemple, de jeux pour enfants et d’un plan d’eau mais, faute de temps, et en raison de la situation complexe, nous ne sommes pas arrivés au terme de ce processus" , conclut-il.

