Un triathlon à la maison à Gouvy ! © D.R. Bastogne - Vielsalm Nadia Lallemant

Guéri du Covid-19, Michaël Louys apporte son soutien à une maison de repos.Il s’est fixé comme objectif de parcourir deux km à la nage dans une piscine extérieure, non chauffée, 200 km à vélo sur un hometrainer et 20 km sur un tapis de course. Il fournira un masque FFP2 par kilomètre parcouru.