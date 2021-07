Les valeurs qui animent le projet pédagogique de Houtopia sont proches de celles défendues par Oxfam. Dans ce contexte, une équipe portera les couleurs de "Houtopia, univers de sens" les 28 et 29 août dans la forêt de Saint-Hubert.

"Nous avons décidé de relever le défi de parcourir à pied 100 km, en équipe de quatre, en moins de 30 heures", annonce la directrice Delphine Didriche.

L’équipe sera composée de deux frères, Gill et Jérôme Houtekiet, et de deux sœurs, Delphine et Coralie Didriche. Les quatre sportifs s’entrainent depuis plusieurs mois pour marcher le plus longtemps possible et tenter de boucler la distance.