Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné une mère de famille de Gouvy à 10 mois d’emprisonnement pour avoir agressé un adolescent en mars 2020. Une altercation avait éclaté la veille des faits entre la victime et le fils de la prévenue. La police refusant d’acter sa plainte, la mère de 38 ans s’était emparée d’un pistolet d’alarme pour en découdre avec le jeune homme près de la gare de Vielsalm.

« Les mineurs présents sur place n’avaient aucun moyen de savoir qu’il s’agissait d’une arme factice », soulignait la substitute du procureur dans son réquisitoire. Accompagnée de son compagnon et de deux autres personnes, la prévenue ne s’est pas contentée de poser l’arme contre la tempe de l’adolescent en le menaçant de le buter lui et sa famille s’il appelait la police, elle s’en est aussi servie pour le frapper au visage. « Le tribunal n’a pas le sentiment que la prévenue prend la mesure de la gravité des faits et des conséquences sur les mineurs présents », peut-on lire dans le jugement prononcé. « Elle n’a pas comparu à l’audience et le tribunal ignore donc tout de sa situation actuelle. » La mère de famille écope de 10 mois d’emprisonnement et d’une amende de 800€.