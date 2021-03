Les centres de vaccination destinés au grand public, qui accueilleront en premier lieu les plus de 65 ans, ouvrent, ce mardi, en province de Luxembourg. Au cours de cette première semaine, les patients n’auront pas le choix du lieu. Ils devront se rendre au centre indiqué sur leur convocation, à Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne, Bastogne ou Virton. La semaine prochaine, ils pourront choisir la localisation qui leur convient le mieux.

Grâce à la concertation avec les gouverneurs, les modalités pour couvrir les zones les moins desservies et coller au plus près des réalités locales, via la mise en place d’antennes de vaccination, ont été définies. Dans le sud de la province de Luxembourg, c’est à Bouillon qu’une antenne est en cours d’installation.

Pour les habitants des communes du nord de la province, comme Vielsalm, Gouvy ou Manhay, c’est un centre situé dans une entité de la province de Liège, en l’occurrence Lierneux, qui sera le plus proche de leur domicile. " L’antenne est en cours d’installation dans le hall omnisports du Point du Jour", annonce André Samray, bourgmestre de Lierneux. " Des médecins et des infirmières se sont déjà portés volontaires. D’ici la fin de la semaine, la date d’ouverture devrait être connue. Des alternatives seront trouvées pour les clubs sportifs."

D'un point de vue opérationnel, ces antennes seront comparables aux centres de proximité : elles s’ouvriront dans des locaux couverts qui respectent les normes imposées pour les centres de vaccination. Elles seront ouvertes à la population sur des périodes limitées et disposeront d’une ou deux lignes de vaccination en fonction de la population à couvrir. Elles seront gérées selon les mêmes principes de rendez-vous.

"Les habitants de Gouvy n’ont, à ma connaissance, pas encore reçu de convocation", indique la bourgmestre Véronique Léonard. " Les centres les plus proches sont ceux de Bastogne et de Lierneux pour les Gouvyons. Ils seront probablement dirigés vers le complexe de la Porte de Trèves en attendant que le hall omnisports de Lierneux soit opérationnel."