Les travaux de rénovation débuteront le 13 mai. Ils dureront de 5 à 6 mois

La piscine de Vielsalm sera fermée du 14 au 22 mars. Une fermeture qui s’inscrit dans le cadre des futurs travaux de rénovation.

En effet, cette semaine sera mise à profit pour réaliser les mesures avant le placement des panneaux d'étanchéification des parois. Les bassins seront de nouveau accessibles à partir du 23 mars.

Les travaux de rénovation proprement dit commenceront à partir du 13 mai. Ils dureront de cinq à six mois. La période des travaux a été choisie de manière à impacter le moins possible les cours de piscine des écoles et les activités des clubs.