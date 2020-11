Tous les vacanciers ont quitté le Center Parcs de Vielsalm dans le courant de la matinée. Durant le week-end, les bungalows affichaient complets. Les 160 personnes attendues ce lundi ont été prévenues de la fermeture dans le cadre des mesures prises vendredi par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus.

Un nouveau coup dur pour le centre de vacances, en ce début de vacances d’automne. "Au cours des derniers mois, Center Parcs a mis tout en œuvre pour appliquer les normes de santé et d'hygiène par rapport aux directives des autorités sanitaires et du gouvernement fédéral dans l'intérêt de nos hôtes et employés", rappelle Damien Wibin, géneral manager. " Malheureusement, comme les autres centres de vacances, nous n’avons pas d’autre choix et sommes contraints de fermer le parc jusqu’au 13 décembre."

Le Center Parcs a proposé aux vacanciers de postposer leur séjour. S’ils ne veulent pas reporter leurs vacances, ils reçoivent un voucher ou sont remboursés. " Nous sommes résignés mais confiants pour la suite", poursuit Damien Wibin. "Nous espérons pouvoir accueillir de nouveau les vacanciers en fin d'année. Des animations thématiques ont été préparées pour leur faire vivre la magie de Noël. "