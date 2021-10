Amal, la marionnette géante venue de Syrie, symbole des migrants, a fait escale, dimanche, à Bouillon : 8.000 km de marche pour sensibiliser au sort des réfugiés.

© D.R.

L’asbl Living Together, active dans les communes de Gouvy et deVielsalm, le CPAS de Vielsalm ainsi que l’école Saint-Laurent de Grand-Halleux et la famille kurde syrienne cohabitant avec la classe de 6e primaire au presbytère étaient présents pour rencontrer Amal et lui offrir des présents.

© D.R.

L’école salmienne était représentée par l'institutrice Martine Ledent. L'enseignante a présenté le panneau réalisé par les élèves en classe.