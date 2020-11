L’école Saint-Laurent de Grand-Halleux (Vielsalm) a été sélectionnée dans le cadre de la campagne " Ose le vert, recrée ta cour". Un espace vert a été aménagé à côté de l’établissement scolaire salmien.

" Nous avons, pour la deuxième fois, introduit un dossier", explique la directrice Vanessa van der Meer. "Cette fois, nous avons été sélectionnés. Un subside de 2 900 euros nous a été octroyé pour aménager cet espace en diverses zones."

© D.R.



La création d’une mare, d’une zone didactique, de bacs potagers, un par classe et un communautaire pour le voisinage, la plantation de plantes mellifères et d’arbres fruitiers de même que la construction d’un abri pour le lapin, les deux chèvres et les trois poules ont mobilisé les énergies des 140 élèves et des 14 enseignants. Les parents ont donné un coup de main.

© D.R.

"L’équipe éducative souhaitait que l’espace vert soit valorisé d’un point de vue pédagogique mais apporte également un plus au bien-être de nos élèves", poursuit la directrice. "Lorsque le drapeau est vert, ils peuvent s’y promener pendant la récréation. Ils s’occuperont des animaux, à tour de rôle, pendant le week-end et les vacances avec l’accord des parents."