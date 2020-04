Le président du comité des fêtes planche sur une version light des festivités

Joseph Denis, président du comité des fêtes, vient de l’annoncer : la Fête des Myrtilles, telle qu’on la connaît, avec le cortège folklorique qui attire plus de 5 000 personnes dans les rues de Vielsalm, n’aura pas lieu le 21 juillet 2020.

"Nous avions réservé des groupes internationaux, des Mexicains et des Polonais, notamment, et étions en attente des contrats", explique-t-il. "Notre intermédiaire nous a annoncé qu’ils ne viendraient pas en Belgique cet été. Les contrats n’ont pas été signés et aucun paiement n’a encore été effectué."

En ce qui concerne les locaux, comme le groupe formé par des résidents du centre Fedasil de Bovigny, un remboursement de l’investissement est envisagé. "Ils avaient déjà acheté des costumes', poursuit le président du comité des fêtes. "Nous réfléchissons à une formule qui permettrait de prendre ces frais en charge."

Reste qu’une réflexion est, par ailleurs, en cours sur l’organisation d’une version light des festivités, comme par exemple, le maintien du feu d’artifice mais dans un autre lieu. " Il pourrait être programmé au plan d’eau des Doyards où la distanciation sociale est possible. Au parc communal, c’est évidemment exclu", conclut-il.