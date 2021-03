Le Center Parcs Les Ardennes, implanté à Vielsalm, a décroché le label "Clé Verte" pour l’année 2021. Le domaine est aussi certifié ISO 50001 et ISO 14001. Il souhaite ainsi montrer à ses clients qu’un séjour dans ce complexe touristique constitue une façon responsable de passer ses vacances.

" Nous avons travaillé dur pour rendre le domaine encore plus vert", souligne Damien Wibin, general manager. " Récemment, des bornes de recharge pour voitures électriques ont été installées. Nous trions quatre types de déchets et nous ne consommons plus que de l’énergie verte. Dans notre Aqua Mundo, nous utilisons très peu de chlore car nous purifions l’eau à l’aide d’une installation UV spéciale."

Le Center Parcs propose, par ailleurs, aux familles diverses activités pour découvrir la biodiversité de manière ludique. "Nous sommes ravis que nos efforts pour rendre les vacances encore plus vertes aient été récompensés par la plus haute distinction dans ce domaine. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir obtenu ce label."

Depuis 2010, le groupe Center Parcs poursuit des ambitions vertes. Celles-ci visent à réduire la consommation d’eau et d’énergie, ainsi que les émissions. Elles sont inscrites dans les objectifs Naturall de l’entreprise. Ainsi, d’ici 2022, 100 % des domaines doivent disposer d’un plan de biodiversité en vue de réduire leurs émissions de 70 %, de diminuer la consommation d’eau et d’énergie de respectivement 15 et 25 %, et de trier 60 % des déchets.