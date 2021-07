Cette année encore, en raison des mesures imposées dans le cadre de la crise sanitaire, les festivités salmiennes des 20 et 21 juillet seront organisées en petits formats. Le bourgmestre annonce que le programme a été établi en collaboration avec les Macralles du Val de Salm, le comité des fêtes et l’Agence de Développement Local.

Le mardi 20 juillet, dès 16 h, le marché des Saveurs d’Ardenne se tiendra comme tous les mardis de l’été à proximité de la gare. Une animation musicale sera proposée. Le sabbat des Macralles, en wallon, débutera à 22 h, dans le parc communal. Un écran géant affichera une traduction en français et en néerlandais. Le prix d’entrée est fixé à six euros. La gratuité est assurée aux moins de 16 ans.

Le jour de la fête nationale, le traditionnel marché se tiendra, dès 10 h, rue de l’hôtel de ville. Ensuite, dès 14h30, un petit cortège, composé de 10 groupes, démarrera de la gare pour rejoindre le parc en suivant l’itinéraire habituel. Une entrée de deux euros sera perçue et permettra notamment de garantir le comptage avec un limite fixée à 2 500 personnes.

Si l’animation musicale du début de soirée est maintenue dans le parc, le 21 juillet, avec deux concerts sur le kiosque, Rising Phoenix (18 h) et The Sagouins (20 h), le feu d’artifice ne sera pas tiré à cet endroit mais, comme l’an dernier, au lac des Doyards à 23 h. Durant toute la durée des festivités, le port du masque sera obligatoire dans les rues et le parc. Les festivités devront impérativement se clôturer à 1 h du matin.

Du 20 juillet à 18 h au 22 juillet à 6 h 30, la circulation sera interdite dans les rues du Parc, de l’hôtel de ville, du Vieux Marché et avenue de la Salm. Le stationnement sera interdit rue du Parc, de l’hôtel de ville, du Vieux Marché, des Chars-à-Bœufs, du Pont des Perches, Fosse Roulette, depuis la jonction avec la rue du Pont des Perches, jusqu’au n°15 du côté gauche dans le sens Vielsalm vers Salmchâteau et avenue de la Salm.