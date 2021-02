Action symbolique, ce mercredi, entre Goronne et Rencheux, dans la commune de Vielsalm. La coordinatrice du Contrat de rivière Amblève/Rour et le premier échevin Thibaut Willem ont placé l’une des 37 plaquettes d’identification des cours d’eau à proximité du ruisseau de Rencheux.

En 2015, la commune de Vielsalm a adhéré au projet d’identification proposé par l’équipe du Contrat de rivière. Elle a installé 73 panneaux routiers. Les petits formats ont été placés aux bords des routes limitées à 70 km/h, les grands sur les routes dont la vitesse est limitée à 90 km/h .

L’an dernier, outre les panneaux placés sur les routes, il a été proposé aux communes de commander des plaquettes d’identification des ruisseaux là où ils croisent un sentier forestier, un chemin de halage ou un RAVel.

" Nous espérons ainsi attirer l'attention sur la présence de ces cours d'eau dans notre paysage quotidien pour leur réappropriation sociale, la création d'un sentiment d'appartenance à un bassin versant", a souligné Thibaut Willem. " C'est également la garantie d'une meilleure préservation de nos rivières qui est visée par leur identification claire et leur mise en valeur."

Depuis 2002, le Contrat de rivière Amblève/Rour réalise tous les trois ans un inventaire complet des cours d'eau de son bassin hydrographique. Cet inventaire permet de définir des actions à entreprendre pour atteindre les objectifs fixés.

"Nous sommes actuellement dans la réalisation des actions inscrites au programme 2020-2022", a précisé la coordinatrice Christine Heinesch. "De nombreux points noirs ont été résolus au cours des programmes précédents. C'est le résultat de l'engagement et de la mobilisation de plus de 111 organismes qui y adhèrent. Il s’agit des communes du bassin mais aussi des entreprises, intercommunales, associations, organismes de tourisme, du monde agricole ou encore des établissements d'enseignement."

Actuellement, plus de 5 530 panneaux de dénomination de cours d’eau ont été placés via les appels d’offre des Contrats de rivière. Des centaines de ruisseaux ont ainsi retrouvé un nom en Wallonie. Sur le bassin de l’Amblève-Rour, 620 ont été placés en 5 ans. 33 nouveaux panneaux routiers complètent les précédents et 188 plaquettes " sentiers" viennent d’être acquises et sont en cours de placement.