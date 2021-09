Le festival “Le There Be Rock” revient les 10 et 11 septembre dans le parc communal de Vielsalm après un an d’absence en raison de la crise sanitaire. Un retour presqu’à la normal puisque le port du masque ne sera pas obligatoire.

"Nous avons décidé d’appliquer le pass sanitaire après concertation avec les autorités communales", explique Alain Dubru, président de l’ASBL organisatrice. " Ce pass, en format papier ou numérique, sera accompagné de la carte d’identité. Les personnes qui n’en disposent pas pourront se faire tester gratuitement à l’entrée. Les festivaliers pourront ainsi circuler sur le site du festival tout à fait librement sans masque ni distanciation physique."

L’ASBL " Let There Be Rock" est, pour rappel, née en 2008 sous l’impulsion d’un groupe d’amis, lors d’un concert du groupe High Voltage avec des reprises de AC/DC, au Spirit of 66 de Verviers. L’idée étant de faire venir ce groupe dans le parc communal de Vielsalm. Ce qui fut fait en septembre de la même année.

Ce vendredi 10 septembre dès 19 h 30, les Frères Jacquard, finalistes de la " France a un incroyable talent " présenteront un spectacle d’humour et de musique, mêlant habilement tour de chant décalé, improvisations avec le public, présentations ubuesques des morceaux et chorégraphies endiablées. Ils seront suivis de Be 80's, un cover band spécialisé dans le New-Wave des années 80.

A l’affiche ce samedi : Crazy World plays Scorpions (18 h), Lemon Straw (19 h 30), avec une formule de groupe au complet, ce qui donnera une autre dimension au show et un spectacle plus diversifié, et Stellla avec Jean-Luc Fonck (21 h 30) Plus d’infos : www.ltbr.be et sur la page Facebook du festival.