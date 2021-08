Le programme concocté par " Convention culture" est riche en animations en août dans la commune de Vielsalm.

Les 14 et 15 août, " Musique en place" sera de retour sur la Place de Salm avec " What the funk", de la Soul et du Funk des années 60, 70 et 80 (samedi 20 h), Sébastien Hogge duo (dimanche à 11 h) et Monsieur Nicolas, un concert pour les enfants de 3 à 8 ans (dimanche à 14 h).

Le 21 août, dans le parc communal, une pièce de théâtre intitulée " Der Menschenfresser Berg ou la montagne" sera proposée à 17 h. Le 27 août, c’est le chanteur Marka qui se produira, en solo, sur le kiosque du parc dès 18 h.

Les balades du jeudi passeront par Ville-du-Bois (le 5 août), Petit-Thier (le 19 août) et Commanster (le 26 août). Le départ est prévu à 19 h. Quant au marché " Saveurs d’Ardenne", il se tient chaque mardi entre 16 et 20 h près de la gare de Vielsalm.