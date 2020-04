Cette opération débutera ce mercredi. Un appel aux dons est lancé

Au lendemain du week-end pascal, le collège communal de Vielsalm a une pensée positive à l’égard de toutes les personnes qui restent mobilisées à la maison de repos et de soins de Vivalia "La Bouvière" mais aussi au Clos des Aubépines à Bèche et au Foyer La Hesse.

"Epuisées, enchaînant les gardes et les heures, moralement atteintes, les personnes qui assurent les soins, l’encadrement, les repas, les entretiens, le nettoyage dans nos trois homes salmiens sont les héros de chaque jour", souligne le collège. "Au quotidien, ces femmes et ces hommes font preuve d’une grande solidarité, tout comme les personnes qui poursuivent le travail au domicile de nos aînés."

Le collège souligne que, plus que jamais, l’engagement et le courage du personnel soignant sont essentiels. " Notre commune paie un lourd tribut à cette crise sanitaire. C’est d’autant plus difficile à accepter pour le personnel qui est au chevet de nos aînés, de nos pensionnaires. Oui, c’est terriblement dur ! Et pourtant, il faut garder nos équipes motivées."

Le collège salue l’action symbolique menée tous les vendredis, à 20 h, par les pompiers et les policiers devant l’un des homes salmiens. "Ces hommes et ces femmes qui sont également au travail pour apporter de l’aide et pour faire respecter les règles dictées par le Conseil National de Sécurité sont présents pour manifester avec leur cœur un témoignage de reconnaissance qui est émouvant. Merci à eux."

Le bourgmestre Elie Deblire et les membres du collège remercient, par ailleurs, les personnes qui se sont portées volontaires pour travailler dans les homes. "Nous avons relayé l’idée qui vient de citoyens et qui consiste à offrir un repas sain et complet de façon régulière au personnel des homes. Cette opération débutera ce mercredi 15 avril. Notre objectif est aussi de garantir un équipement de protection adéquat pour faire face à ce virus."

Voici le numéro de compte de Vielsalm solidarité où vous pouvez faire un don : BE 75 0910 2228 3151