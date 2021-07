Lundi soir, le conseil communal de Vielsalm a décidé à l’unanimité de soutenir financièrement les clubs sportifs de la commune, dans le cadre de la crise Covid, par l’octroi de subventions. Cette aide fait suite à la décision prise par le gouvernement wallon, le 19 mars dernier, de soutenir le secteur via un versement calculé en fonction du nombre d’affiliés éligibles de chaque club pour la saison 2019-2020, à concurrence de 40 euros par affilié.

Dans la commune de Vielsalm, des subventions sont engagées pour un total de 68.080 euros au budget ordinaire de l’exercice 2021. Le collège est chargé de contrôler le respect de l’engagement des clubs bénéficiaires à ne pas augmenter leur cotisation pour l’année 2021-2022. Il s’engage, en contre partie du soutien octroyé par le Gouvernement wallon, à ne pas augmenter les tarifs des infrastructures sportives pour la saison 2021-2022.

Voici les clubs sportifs auxquels une subvention sera accordée :

TTC Athena Volley-ball » ( 4.560 €), Eveil, Sport et Natation » ( 920 €), Judo Club Salm ( 2.000 €), La Salmiote » ( 11.560 €), Salm Tennis Club ( 8.040 €), Enéosport – Les Granvigous et Pilates ( 2.760 €), Royal Cercle Sportif De La Salm ( 8.720 €), Enéosport Aquagym ( 2.960 €), T.T. Vilval ( 440 €), Tennis de Table Joubiéval ( 2.440 €), les Archers de la Vallée des Macralles ( 880 €), Club de Tir Les Chasseurs » ( 5.600 €), Salmo-Club – Plongée Subaquatique ( 1.120 €), Centre Européen du cheval de Mont-le-Soie ( 160 €), Union Sportive Halthier ( 10.000 ), Vélo Club Haute Ardenne ( 1.200 € ), Tennis de Table de Petit-Thier ( 1.040 €), Havima ( 1.080 €), A.S. Regné (1.440 €), Enéosport – Les Sauterelles ( 1.160 €).