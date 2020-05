Le collège communal salmien plaide pour qu’une large consultation soit organisée

"A la suite de la demande motivée du collège communal salmien, Proximus a pris la décision de mettre un terme à la couverture 5G sur la partie de la commune de Vielsalm qui en bénéficiait depuis peu de temps", vient d’annoncer le collège salmien sur les réseaux sociaux.

Les arguments avancés ont donc été entendus, comme cela a été le cas dans d'autres communes, essentiellement wallonnes. Pour la suite de ce dossier, le projet 5G reviendra, sans doute, sur la table dès la fin de la crise sanitaire du COVID-19.

" Nous plaidons donc pour qu'une large consultation soit organisée avant toute nouvelle phase de test ou de mise en oeuvre, et ce à une large échelle comme la province de Luxembourg", soulignent le bourgmestre et les autres membres du collège. "Cette consultation devra permettre d'y voir clair sur les avantages et les inconvénients de cette nouvelle technologie, pour que chacun puisse se forger une opinion. Le collège restera attentif à l'évolution de ce dossier important."