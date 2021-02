La piscine communale de Vielsalm rouvrira ses portes le mercredi 24 février, près d’un an après le début de la deuxième salve de travaux de rénovation. En raison de la crise sanitaire, et en application du protocole " piscine", l’accès sera réglementé avec une limite de nageurs par couloir disponible et par tranche horaire. La réouverture est prévue le 1er mars pour les écoles et les clubs.

"L’isolation de l’enveloppe du bâtiment avait déjà été améliorée au niveau des murs, des châssis et de la toiture lors de la première phase", rappelle l’échevin Marc Jeusette. " Dans le cadre de la deuxième phase, le gaz de ville a été intégré pour chauffer l’eau et le bâtiment. Une unité de cogénération a été créée pour la production électrique. Le chlore a, par ailleurs, été remplacé par le système cuivre-argent qui ne présente aucun risque pour la santé."

Les dimensions de la piscine ont été légèrement modifiées. " Le grand bassin, à débordement, a désormais une longueur de 25 mètres", poursuit l’échevin. " Ainsi, les résultats des compétitions pourront enfin être homologués par la fédération. Le petit bassin a été maintenu pour les enfants. Des aménagements complémentaires ont été réalisés, notamment au niveau des douches et des vestiaires, pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite."

Une régie communale a été constituée afin d’assurer la gestion de la piscine communale, où d’importantes économies d’énergie seront réalisées, mais aussi du camping de Grand-Halleux et du futur hall des sports aux Doyards. Les autorités communales attendent le feu vert ministériel pour débuter les travaux d’aménagement du hall.

Réservation obligatoire à la piscine : par téléphone au 080/ 21 66 71 ou au guichet (la veille jusqu’à 16 h au plus tard). A l’entrée, désinfection des mains et port du masque est obligatoire. Un sens de circulation a été délimité afin de respecter la distanciation physique.