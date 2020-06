Les visiteurs de plus de 12 ans doivent être munis d’un masque de protection

Le déconfinement partiel permet au Musée du Coticule d’accueillir à nouveau des visiteurs à partir du mardi 9 juin, suivant l’horaire habituel. Il leur est toutefois demandé d’annoncer leur visite par téléphone ou par courriel.

En raison de la règle de distanciation physique, le musée ne pourra recevoir des groupes de plus de huit personnes.Chaque visiteur de plus de 12 ans doit être muni d’un masque. Du gel désinfectant sera disponible à l’entrée : chacun est invité à l’utiliser. Selon les gestionnaires, ces quelques contraintes se justifient clairement quand on voit la gravité du Covid-19.

Pour rappel, le Musée du Coticule est situé au numéro 12 de la rue du coticule à Salmchâteau dans la commune de Vielsalm. Il est ouvert du mardi au samedi de 10 à 12 h et de 13 à 17 heures,le dimanche de 14 à 17 h 30. Fermé le lundi. Contact : 080/ 21 57 68 ou museeducoticule@skynet.be