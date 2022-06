Le HDC Black Mamba Ardenne et le Harley Owner Group s’associent pour proposer un week-end à la sauce américaine

L’American Day, organisé avec succès l’an dernier, va monter en puissance le week-end prochain. En effet, le Harley Davidson Club Black Mamba Ardenne, organisateur, s’est associé au Harley Owner Group (HOG) pour proposer les 18 et 19 juin un week-end à la sauce américaine. En 2021, malgré la météo maussade, les festivités avaient attiré entre 1 500 et 2 000 personnes. Les organisateurs espèrent doubler le nombre de visiteurs.

"Les deux organisations vont oeuvrer en synergie, souligne le porte-parole du HDC Black Mamba Ardenne. Nous avons proposé au club créé par la marque Harley une assistance technique pour son "Great Rally" qui réunira le samedi environ 1000 participants du Bénélux et des pays scandinaves."

Ce "Great Rally", marqué par des balades dans la région et un concert gratuit , dès 21 h, place de Salm se prolongera le lendemain par une balade au drapeau. Au départ du plan d’eau, sous une haie d’honneur formée par les Macralles du Val de Salm, les motards quitteront Vielsalm pour se rendre dans la commune de Lierneux.

L’American Day animera les rues de Vielsalm le dimanche de 10 à 21 h. De belles américaines, motos et voitures, seront exposées. Les organisateurs espèrent accueillir entre 150 et 200 voitures de la Ford Mustang au Pick Up en passant par la VW Coccinelle.

"Une quinzaine de boutiques thématiques s’installeront rue du Vieux Marché , poursuit l’organisateur. " Il y aura aussi des bars à vins et à bières spéciales. Sous le chapiteau, place de Salm, quatre concerts seront programmés de 11 à 20 h. Notre équipe composée de sept personnes sera renforcée par une trentaine de bénévoles."

Les mesures de circulation ? Le parking situé le long du plan d’eau sera fermé du samedi à 8 h au dimanche à 12 h. La fermeture de la rue du Vieux Marché est prévue du samedi à 20 h au dimanche à minuit. L’avenue de la Salm, les rues de l’hôtel de ville et du parc ainsi que le parc communal et la place de Salm seront fermés le dimanche de 6 h à minuit. Accès gratuit les deux jours.