Les mandataires communaux demandent au fédéral de stopper la consultation publique

La motion relative à la consultation publique sur le projet de stockage géologique des déchets radioactifs, évoquée récemment par René Collin, président provincial du cdH, a été présentée, par le collège, au récent conseil communal de Vielsalm.

" Le rapport sur les incidences environnementales identifie bien les zones susceptibles d’accueillir une installation de gestion à long terme des déchets nucléaires", relèvent les mandataires. " Parmi celles-ci, certaines recouvrent tout ou partie du territoire de communes des provinces de Luxembourg et de Liège, en particulier les communes situées sur le massif de Stavelot, dont Vielsalm."

Selon les conseillers, la solution technique proposée par l’Ondraf est un système de stockage géologique des déchets de haute activité et/ou de longue durée sur le territoire belge. Les risques de conséquences importantes et multiples, tant pour l’environnement que pour la santé de la population, sont bien réels.

Dans ce contexte, ils ont décidé de s’opposer fermement et préventivement à tout projet de stockage géologique ou d’enfouissement de déchets nucléaires sur le territoire de la commune de Vielsalm ou de communes voisines et de réclamer du Gouvernement fédéral qu’il mette sans délai un terme à la consultation publique en raison de l’absence totale de transparence des conditions de lancement de cette enquête et de l’impossibilité de l’organiser efficacement dans le respect des intérêts légitimes des populations et pouvoirs locaux.

Le paragraphe, relatif aux économies d’énergie, a été amendé par François Rion, Anne Klein, Joseph Remacle et Jacques Gennen. Les mandataires salmiens réclament, auprès du gouvernement wallon, l’élaboration rapide d’un plan de remplacement des énergies nucléaires et fossiles par des énergies renouvelables, composant un mix énergétique, afin de fournir une vision territoriale claire et de permettre la régularisation de l’énergie par l’acteur public.

Cette motion sera envoyée aux responsables fédéraux et régionaux qui ont l’environnement dans leurs attributions mais aussi au ministre fédéral de l’intérieur, à la première ministre, au ministre président de la Wallonie ainsi qu’aux vice-présidents et aux députés luxembourgeois.