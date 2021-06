Le conseil communal de Vielsalm, réuni lundi soir en présentiel, a décidé à l’unanimité d’octroyer une prime de 1 500 euros aux établissements de restauration et aux débits de boissons.

Le bourgmestre Elie Deblire a précisé que le collège avait opté pour cette aide financière, par établissement, à la suite de la rencontre avec les représentants du secteur Horeca.

Cette prime vise les établissements ayant été contraints d’arrêter le service en salle ou la consommation sur place mais aussi ceux qui ont réduit leurs activités pour proposer des repas à emporter et/ou à livrer.

Le dossier complet de demande d’octroi de la prime doit être introduit, pour le 31 octobre 2021 au plus tard, via le formulaire disponible sur le site de la commune dans la rubrique "Vie économique / Commerces et indépendants" ou sur simple demande auprès de l’administration communale. Plus d’infos : Christelle Piette au 080/29.28.08