En janvier 2018, un homme d’une cinquantaine d’années était agressé sans raison alors qu’il attendait tranquillement le bus à Bastogne. Il témoignait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, où l’un de ses agresseurs comparaissait pour coups et blessures, menaces et détention d’arme prohibée.

"Je suis ouvrier au Grand Duché, j’attendais le bus pour ma pause de nuit", explique le quinquagénaire. "Une voiture s’est arrêtée avec trois personnes à l’intérieur. Le passager m’a demandé "ça va ?". Je lui ai répondu oui. La voiture est repartie avant de revenir en arrière. "On t’a demandé si ça allait !" Je leur ai dit de passer leur chemin. Ils sont sortis tous les trois du véhicule."

Le conducteur tentera notamment de porter un coup de pied à la jambe du quinquagénaire, le blessant à la main au passage. Le jeune homme retournera ensuite à sa voiture pour en sortir un couteau de chasse. "Pour eux, c’était une blague. Mais je ne rigolais pas du tout", confie la victime.

L’intervention de trois autres jeunes témoins de la scène mettra finalement les agresseurs en déroute. Seul l’un d’entre eux, le conducteur, est aujourd’hui poursuivi devant le tribunal. Il encourt une peine allant de 2 ans à 5 ans de prison. N’ayant pas d’antécédent, le parquet ne s’oppose à ce qu’il bénéficie d’un sursis probatoire. La défense demande la suspension du prononcé.

"Mon client va déjà être lourdement sanctionné en termes d’intérêts civils", souligne son avocate. Car l’agression a entraîné de nombreuses complications pour la victime, dont la blessure à la main lui a valu 13 mois d’incapacité de travail et un lourd préjudice socioprofessionnel. "La fracture ne s’est pas bien refaite. Pour finir, on a du me mettre une prothèse et je ne sais plus fermer ma main. Du coup, je suis passé d’ouvrier estimé, plus que qualifié par les années d’expérience, à ce qu’on appelle un "utility-man" sans aucune perspective d’ascension. Il faut aussi savoir que la loi luxembourgeoise oblige les personnes en arrêt de travail à rester à la maison. Je suis resté prisonnier de chez moi pendant 13 mois !" Jugement le 28 novembre.