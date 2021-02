Il y a quelques mois, la crise sanitaire poussait le WEX de Marche-en-Famenne à reporter ses trois principaux événements. Batimoi passait du mois de janvier au mois de mai, le Salon des Mandataires de février à juin, et Horecatel de mars à septembre. Mais l’évolution de la pandémie brouille une nouvelle fois les pistes.

Le WEX a donc décidé d’annuler purement et simplement l’édition 2021 du salon de la construction Batimoi. Le Salon des Mandataires est quant à lui reporté aux 30 septembre et 1er octobre. Seul Horecatel est maintenu du 5 au 8 septembre prochains. « Il faut des mois pour relancer un salon ou pour l’arrêter », explique Laurent Briou, directeur du WEX. « L’incertitude quand à l’évolution de la pandémie ne permet pas encore, à l’heure actuelle, d’organiser ces événements et de se projeter dans les six mois à venir. Par respect pour nos clients et nos exposants, on ne peut pas leur faire croire que Batimoi aura bien lieu au mois de mai. Les gens sont réalistes. »

Ces bouleversements ne seraient donc pas liés à l’installation du centre de vaccination qui investira le Palais 1 du complexe dès le 15 mars prochain. « Le centre de vaccination pourra éventuellement coexister avec Horecatel et le Salon des Mandataires. Techniquement, il est tout-à-fait possible de les absorber simultanément. » Pour rappel, le WEX accueillera le centre de vaccination majeur de la province du Luxembourg. Ce dernier devrait se composer d’une dizaine de lignes de vaccination pour pouvoir vacciner jusqu’à 3.000 personnes chaque jour.

« Nous n’allons pas seulement mettre nos infrastructures à disposition, nous allons gérer tout le côté opérationnel en collaboration avec les services médicaux », poursuit Laurent Briou. « Les cloisons, le mobilier, les salles d’attente... Tout cela fait partie de notre métier habituel. Pour le reste, le cahier des charges pour l’AVIQ devrait sortir début de la semaine. Tant qu’on ne l’a pas, on ne peut que parler dans le vide entre intervenants vu les informations divergentes dont on dispose pour l’instant. »

