En mars prochain, le WEX de Marche-en-Famenne franchira le seuil des 12 mois d’inactivité en raison de l’épidémie, à quelques exceptions près. Batimoi, le Salon des Mandataires et Horecatel devaient sonner la reprise en début d’année. Mais l’entreprise a préféré jouer la prudence en reportant ses trois événements phares à des dates ultérieures. « Tout était prêt pour accueillir les visiteurs dans les conditions les plus sûrs. Mais il faut se rendre à l’évidence : face à l’évolution explosive de la pandémie, à la fermeture des secteurs de l’Horeca, aux nouvelles restrictions annoncées par les autorités fédérales et régionales et à celles à venir qui pourraient être encore plus dures, il n’est pas raisonnablement possible de penser maintenir ces trois événements début 2021 », annonce le WEX par voie de communiqué.

Batimoi se tiendra donc du 14 au 17 mai, le Salon des Mandataires les 17 et 18 juin, et Horecatel du 5 au 8 septembre. Pour le WEX, l’impact économique de cette année d’interruption s’annonce colossal. Et les spectacles de Véronique Gallo et Olivier De Benoist maintenus en janvier prochain (pour l’instant) n’y changeront pas grand-chose : À l’heure actuelle, les pertes liées au Covid avoisineraient déjà le million d’euros. « En tant qu’entreprise privée et à l’inverse d’autres acteurs, le WEX n’a droit à aucune aide et vit sur ses réserves », poursuivent les responsables. Avec ses quelque 35.000 entrées annuelles, le salon des professionnels de l’Horeca Horecatel s’impose comme l’événement le plus important de l’année pour le WEX, Batimoi tournant aux alentours des 21.000 visiteurs et le Salon des Mandataires, 13.000. « La priorité est donc bien d’assurer le maintien de ces trois salons majeurs, essentiels pour la santé économique de la société. Ces nouvelles dates permettront d’entrevoir l’évolution du virus dans les prochains mois et d’accueillir les exposants et les visiteurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles, tout en préservant leur santé et celle, plus générale, du secteur événementiel. »