La fontaine du Maitrank a coulé à flots samedi à 17h au moment du coup d’envoi officiel des fêtes du Maitrank à Arlon par les autorités communales, la confrérie du Maitrank et la commission des fêtes.Le public déjà bien nombreux et surtout familial avait pris place sur le parvis de l’hôtel de ville pour assister à l’événement. Les enfants profitaient des jeux en bois et autres châteaux gonflables pendant que les parents dégustaient un verre de la spécialité arlonaise préparée à base de vin blanc et d’aspérule.

Aux quatre coins de la ville, les animations se déclinent pour tous les goûts et tous les âges.Concerts sur la place des Chasseurs ardennais, bal en plein air sur la place Hollenfeltz et d’autres concerts gratuits ce soir sur la Grand-Place avec Saule en invité surprise.

En début de soirée, les fêtards étaient nombreux encore à rejoindre les différents sites du chef-lieu, bien décidés à profiter de la fête dont ils ont été privés ces deux dernières années pour cause de Covid. Sous un ciel clément, ensoleillé mais pas trop chaud.

La fête se prolongera jusqu’en milieu de la nuit et reprendra ce dimanche dès midi avec des apéros concerts, des animations pour les enfants et des concerts qui se prolongeront jusqu’en soirée.