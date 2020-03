Avec sa fille et une amie, elles ont été accueillies chez des belges vivant à Titirangi

Employée au service recettes de la commune de Marche-en-Famenne, Bénédicte Thirion, 51 ans, fait partie des Belges confinés loin de chez eux. « Justine, ma fille de 27 ans travaille en Australie. Nous avions prévu que je la rejoigne en Nouvelle-Zélande avec une amie, Roxane, pour un circuit de 3 semaines. Nous avons décollé de Bruxelles le 4 mars, nous avons retrouvé ma fille à Auckland, avons visité l’île nord puis l’île sud. Les choses se sont accélérées la semaine dernière. Notre vol de Christchurch vers Auckland a été décalé. Une fois arrivées à Auckland, nous avons découvert que notre vol du 27 mars, qui devait nous mener à Hong-Kong, puis à Londres avant de rentrer en Belgique était bien maintenu….avant d’apprendre quelques heures plus tard que les transits par Hong-Kong n’étaient plus permis. »

Bénédicte cherche alors un autre vol. « Certaines compagnies annonçaient des vols à près de 15.000 euros la place. D’après certaines pages Facebook, certaines personnes en ont acheté mais ils ont finalement été annulés. On parle d’une arnaque. »

Le confinement en Nouvelle-Zélande a été décrété le 25 mars à minuit, il durera jusqu’au 21 avril. « Nous sommes entrés en contacts avec un couple de trentenaires Belges originaires de Liège, qui habitent à Titirangi, à 25 kilomètres d’Auckland. Ils ont proposé de nous héberger, ce qui nous arrangeait car nous n’avions plus accès à notre chambre d’hôtel. Ici, le confinement est strict, les gens ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent sortir que pour acheter à manger, il est interdit de voyager et quand nous sortons, nous devons rester à deux mètres de distance les uns des autres. Nous passons notre temps à jouer aux cartes avec Hector, le fils des gens qui nous accueillent. Nous lui avons appris à jouer à Uno. Nous scrutons nos téléphones et les informations. Le stress est tout de même présent. Je devais reprendre le travail ce 30 mars. A ce stade, nous ne savons absolument pas quand nous rentrerons en Belgique.