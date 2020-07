La commune veut mettre le paquet pour promouvoir le vélo.

La commune de Bertrix passe à l’action ! Elle souhaite en effet avancer dans le développement de la mobilité douce sur son territoire. « C’était une de nos volontés en début de législature. Le vélo est en plein essor, surtout depuis la crise du Covid-19. Et la demande est importante dans le chef des citoyens », explique l’échevine Cécile Barras.

En pratique, certains tronçons ont été définis sous forme de trois parcours principaux. Ou plutôt, trois « escapades touristiques », comme ils sont nommés : « Sur les traces de Verlaine », « Ordjo et la Vierre » et « Entr’Aise, Semois et Munos. » Des tracés compris entre 20 et 25 kilomètres, tous au départ de la Place des 3 fers, l’artère principale du village. Le VTC (Vélo Tout Chemin) est donc tout indiqué. « Tous les villages seront traversés. On roulera sur des chemins qui sont généralement peu fréquentés, dans la campagne ou en forêt. Avec parfois quelques portions de macadam, sur la route », poursuit-elle. Et pour avoir un premier aperçu de ces tracés, une journée spéciale découverte se tiendra le 12 juillet prochain. « Les trois parcours seront balisés et praticables à cette date. Le balisage sera permanent, donc visible et les chemins accessibles toute l’année. Nous souhaitons modifier/améliorer ces tronçons au cours de notre législature. On parle ici de plusieurs aménagements qui seront créés. Un auteur de projet vient d’être désigné et le cahier des charges a été approuvé lors du dernier conseil communal. Tout ne se fera pas en quelques mois. Il faudra sans doute plusieurs années pour y arriver », dit-elle.

Le budget est connu. Il faut trouver un million d’euros pour réaliser ces différents projets. « On continue le boulot. On ira chercher tous les subsides possibles. Parallèlement à cela, nous travaillerons sur des liaisons pour la mobilité quotidienne entre les écoles et le centre-ville, la gare et les zonings, etc. », conclut le bourgmestre, Mathieu Rossignol.