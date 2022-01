Ce mercredi vers 7 h, un incendie s’est déclaré dans l’entreprise ITS Wood implantée sur le zoning industriel de Bertrix. Le feu a pris dans une trémie et s’est propagé à un silo extérieur. Les pompiers de Paliseul, Neufchâteau et Bertrix sont sur place. A 8 h 30, l’intervention qui consiste à vider le silo était toujours en cours.