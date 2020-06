Les riverains y sont toujours opposés.

Depuis quelques jours, une pétition circule sur les réseaux sociaux. Elle concerne le motocross provincial et n’est, en réalité, pas vraiment « nouvelle ». Car il s’agit d’un vieux dossier qui a commencé en 2010.

« Notre sport se meurt depuis pas mal d’années, alors que nous comptions énormément de champions dans le passé. Aujourd’hui, nous réclamons (encore) la mise à disposition d’un circuit permanent dans la Province. Le circuit de Bertrix à fonctionné pendant plus de 20 ans sans poser de problème à personne. Les infrastructures sont déjà présentes et fonctionnent. On est obligé de faire plusieurs centaines de kilomètres et aller à l’étranger pour courir ou s’entraîner. Ce n’est plus acceptable », peut-on lire en substance.

La pétition avait déjà recueilli une centaine de signatures en quelques heures à peine. De quoi s’agit-il? On parle ici du circuit situé à Bertrix, au lieu-dit du « Haut-Bi ». Un circuit que les passionnés de motocross aimeraient utiliser en permanence. Un permis unique d’exploitation avait d’ailleurs été octroyé à plusieurs reprises à la commune, mais ils avaient à chaque fois été « cassés » suite aux appels des riverains. Et presque deux ans après le dernier recours de la commune de Bertrix introduit auprès du Conseil d’Etat, c’est toujours le point mort.

On rappelle aussi que les riverains trouvent l’endroit du « Haut-Bi » inapproprié. « On se battra pour que le circuit ne s’installe pas là-bas. On est proche d’une zone Natura 2000, d’un quartier résidentiel et le fait d’avoir plein de trafic en permanence n’est pas une bonne chose », note en substance Claude Bougard, de l’ASBL « Le Réseau de la forêt. » Il existe une alternative, mais ici aussi, on en est encore au point mort. « Il y a déjà un circuit pour les 4x4 à Bertrix (NDLR : La Pelette). Pourquoi ne pas réaliser une étude d’incidence à cet endroit? Nous sommes convaincus que les usagers de la moto y trouveraient leur bonheur», conclut-il. Mais avec la crise du Covid-19, les différentes parties peuvent sans doute encore patienter un long moment avant d’obtenir une décision définitive du Conseil d’Etat.