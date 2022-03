En province de Luxembourg, 1,5% des nouveau-nés présentent un trouble du spectre de l’autisme, soit environ 50 nouveaux cas chaque année. Un diagnostic précoce permet de mettre des mots sur un comportement, d’améliorer la prise en charge et de favoriser l’autonomie de la personne une fois adulte.

Or, diagnostiquer un réel comportement autistique chez un enfant présentant une suspicion est un processus long et compliqué qui requiert des compétences professionnelles (pédopsychiatres, neuropsychologues, logopèdes, etc.) et doit être effectué par des spécialistes qui pourront également aider les parents.

Pour éviter aux familles de longs déplacements vers des centres spécialisés à Liège ou encore Bruxelles, le CAPAL, Centre d’Action pour l’Autisme en province de Luxembourg, et Vivalia, l’intercommunale de soins de santé, viennent de signer une convention de collaboration dans le processus de prise en charge, tant au niveau du diagnostic que thérapeutique, des enfants et adolescents présentant ce trouble.

" Le CAPAL va ajouter le volet du diagnostic aux activités déjà proposées à " La Porte bleue", son centre de suivi et d’accompagnement implanté à Libramont, explique le docteur Pascal Pierre, directeur général aux affaires médicales de Vivalia. Un soutien financier, en l’occurrence trois mois de trésorerie, et certaines compétences médicales, comme celles d’un neuropédiatre, par exemple, seront apportés par Vivalia."

Le docteur Pierre précise que ce centre de référence pour le diagnostic précoce de l’autisme, implanté à Libramont, sera l’antenne luxembourgeoise d’un projet développé en partenariat avec le CHU UCL Namur. Un projet qui a reçu l’accord de l’AVIQ. Le médecin indique, par ailleurs, que, dans le Namurois, ce centre de diagnostic de l’autisme est implanté à Sainte-Elisabeth.