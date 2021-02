La commune de Durbuy se cherche une nouvelle identité. Cette semaine, l’Agence de Développement Local (ADL) a présenté un projet de diagnostic identitaire devant le conseil communal. Objectif affiché : imaginer un nouveau logo pour la commune.

« Le but est de moderniser les armoiries de la commune pour les rendre plus attractives sur le plan économique et mieux cibler les valeurs qui sont les nôtres », explique Xavier Lechien, directeur de l’ADL. L’Agence de Développement Local fait notamment état d’un problème d’évasion commerciale à Durbuy, ainsi que d’un investissement immobilier bien plus résidentiel que commercial.

« L’enjeu est un peu paradoxal. On pourrait croire qu’une commune comme Durbuy n’a pas besoin d’attirer les gens vu le nombre de touristes qu’elle accueille chaque année. Mais le but est justement d’attirer un public différent. Il faut pouvoir envisager son développement à long terme, comme le confinement l’a démontré récemment. En tant qu’ADL, nous disposons de peu de moyens et il nous semble important de redynamiser notre image pour attirer de nouveaux commerces. » L’agence chargée de concevoir le futur logo sera sélectionnée via la procédure des marchés publics. Le cahier des charges auquel elle sera soumise prévoit une méthodologie participative. « On souhaite constituer un groupe de travail pluraliste d’une quinzaine de personnes maximum, où seraient représentés des commerçants, des restaurateurs, des citoyens, des institutions... Bref, qu’il soit le plus représentatif possible de la population. »