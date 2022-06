Les épiceries sociales de la Croix-Rouge existent déjà depuis une dizaine d’années un peu partout à travers le pays. On en trouve plus de 45 entre Arlon et Bruxelles. En province de Luxembourg, 16 épiceries permettent de venir en aide, chaque année, à plus de 3 000 personnes précarisées.

En Gaume, il n’existe qu’une seule épicerie sociale située à Virton. Une analyse des besoins de la population sur ce territoire a démontré que la mobilité posait un réel souci d’accessibilité. C’est donc ainsi que le concept de l’épicerie sociale sur roues est né.

De 25 à 70 familles aidées

Les premières tournées ont débuté à Musson et Rouvroy. Depuis le 25 avril, les habitants de Meix-devant-Virton peuvent aussi en bénéficier. En un an, le nombre de bénéficiaires a triplé, passant de 25 à 70 familles aidées chaque semaine.

Pour pouvoir recourir au service de l’épicerie sociale itinérante, et ainsi bénéficier de 50 % de réduction du tarif affiché dans les grandes surfaces, il faut être reconnu par le CPAS de Musson, Rouvroy ou Meix-devant-Virton et rencontrer des difficultés de mobilité. Dans près de 90 % des cas, l’épicerie itinérante s’arrête devant le domicile des bénéficiaires. Ceux-ci peuvent donc faire leurs courses comme dans une véritable épicerie et régler leurs achats en liquide ou par carte.

Comme dans une épicerie classique

À l’intérieur du véhicule, on retrouve les mêmes articles que dans une grande surface : des produits frais, des surgelés, des denrées de base, des produits d’hygiène et même des plats préparés concotés par un prestataire privé. Les bénévoles qui prennent part à ce projet ont reçu une formation, notamment, pour respecter les normes établies par l’AFSCA. Ils agissent toujours dans le respect et la discrétion.

Le succès de ce service est tel que le premier véhicule, initialement utilisé par le service du sang, devenait de plus en plus inadapté. Une nouvelle camionnette a donc été achetée d’occasion, ce qui a permis de doubler le volume interne (environ 20 m). Celle-ci est aussi équipée d’un hayon élévateur, ce qui permet aux bénévoles de charger/décharger plus facilement le véhicule.

Selon Rachel Ridole, la directrice de la Croix-Rouge de notre province, le concept d’épicerie sociale itinérante pourrait se développer davantage en Gaume. Des discussions sont en cours avec les CPAS et d’autres acteurs locaux, mais la volonté actuelle est de se stabiliser.

Nicolas Guidi