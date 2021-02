La campagne de vaccination à destination du grand public en commençant par les personnes de 65 ans et plus, les personnes de 45 à 65 ans avec des risques de santé, et celles qui exercent des fonctions essentielles, devrait débuter en mars

En province de Luxembourg, le centre majeur sera installé au Wex, à Marche-en-Famenne. Quatre centres de proximité sont prévus à Libramont ( Libramont Exhibition & Congress), à Arlon ( hall polyvalent), à Virton ( centre sportif Saint-Mard) et à Bastogne (probablement dans l’ancien magasin Leenbakker, à la Porte de Trèves).

Le bourgmestre de Bouillon, Patrick Adam, vient d’annoncer qu’un sixième centre sera installé dans sa commune. "La Région wallonne s’est aperçue que l’ouest de la province n’était pas bien couverte . Un bâtiment d’au moins 600 m2 situé à proximité d’une ligne du TEC sera mis à disposition. Nous avons envoyé plusieurs propositions."