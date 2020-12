Il est clair que ce second confinement et ces mesures ne vont jamais rattraper les pertes financières subies par les différents établissements touristiques, Horeca ou complexes hôteliers en 2020. Malgré un été assez satisfaisant. A l’heure actuelle, la plus grosse crainte est d’avoir une troisième vague avec de nouvelles mesures. « En clair, croisons les doigts pour que les activités reprennent normalement au printemps prochain. Sinon, ça risque d’être vraiment compliqué pour beaucoup de commerçants », dit-il encore.

A cela, ajoutons une réglementation assez insolite pour Bouillon, ville frontalière. Sachant que 25% des touristes viennent de la France voisine (sans oublier le Luxembourg et l’Allemagne), un « deux poids/deux mesures » est inacceptable pour les commerçants. « A moins de 15 bornes, on peut aller manger une pizza à Sedan. Pendant qu’ici, nos restaurants sont fermés. C’est dur.»

La bonne nouvelle, si on peut dire, reste ce tourisme local qui est quand même plus important que dans le passé. Voilà un bon filon à exploiter à court/moyen terme. « Avant, nous avions plus de touristes étrangers. J’entends par là des Belges ou d’autres nationalités qui venaient en nombre, par rapport aux citoyens de la Province de Luxembourg. La covid-19 a modifié la donne. Nous orienterons donc sûrement nos campagnes de communication/d’actions pour attirer davantage ce type de touristes. Oui, c’est sympa et intéressant d’attirer des Asiatiques. Mais si on ne peut plus voyager comme avant, il faut être d’ores et déjà pro-actifs et promouvoir le tourisme de proximité », conclut-il. Evidemment, tous les « autres » touristes sont aussi les bienvenus