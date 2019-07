40 brasseries sont réunies ce week-end sur l’esplanade de la citadelle de Namur pour une nouvelle édition de Namur, capitale de la bière et du terroir.

“Notre événement est très prisé des brasseurs qui sont très réactifs. Cette année, en 3 jours, les stands disponibles étaient complets, mais avec un beau turn over : il y a des habitués mais aussi beaucoup de nouveaux”, explique Renaud Verschueren, impliqué dans l’organisation pour la deuxième fois, en compagnie d’Emilien Watelet et de Sébastien Legrain, les fondateurs de l’événement. “La tendance du moment ? Les IPA (Indian Pale Ale), incontestablement. Nous organisons des événements saisonniers, le dernier, en avril était un duel entre les bières de saison et les IPA et celles-ci ont eu un énorme succès.”

Quand on demande son coup de coeur pour cette édition, la réponse de Renaud Verscheren ne se fait pas attendre : “La Kofi, de la brasserie Atrium de Marche-en-Famenne, un sweet stout brassé avec du café indonésien qui titre à 8 % et contient du lactose.”

La brasserie Atrium est la plus jeune de celles présentes sur l’événement. “Nous existons depuis décembre”, nous explique Valéry De Breucker, qui a fondé la brasserie avec Paula Yunes, sa compagne. “J’ai été gérant de brasserie pendant 7 ans en Australie, avant de partir au Brésil, où j’ai rencontré mon épouse, qui était commerciale dans une société d’import de bières belges. The One est la première bière que nous avons élaborée ensemble, là-bas. Nous sommes ensuite revenus en Belgique, j’ai travaillé pour la brasserie Fantôme et la brasserie du Clocher. Quand nous nous sommes mariés, nous avons demandé comme cadeau de l’argent pour lancer notre brasserie et c’est chose faite. Pour créer, nous partons sur une idée, un style de bière et apportons chacun nos idées. Paula se charge des visuels. Nous proposons 7 bières fixes et 2 ou 3 de saisons, nous brassons donc parfois jusqu’à 11, notamment une blanche aux zestes de clémentine, une Red IPA et une brown ale à la noix de pécan ou l’Onyx, un imperial stout. Notre objectif du moment est de nous faire connaître. Entre les foires et les événements, l’agenda de nos week-ends est complet jusque fin octobre !”