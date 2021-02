Lancée en novembre dernier, la boutique en ligne de « C’est bon, c’est wallon » rencontre un beau succès auprès du public.

« Le site tourne autour des 10.000 visiteurs par mois », observe Julie Wéry, chargée de communication au WEX de Marche-en-Famenne, qui organise le salon. « On enregistre une belle progression. Compte tenu du confinement, les gens ont pris le pli de consommer plus local. » L’e-shop donne accès à quelque 220 produits du terroir issus des quatre coins de la Wallonie : farines, confitures, pâtes à tartiner, épices, bières, vins, thés, etc. Les commandes peuvent être retirées au WEX ou livrées à domicile. « On a créé un espace de stockage au sein de nos locaux. Le but est de faire grandir notre boutique et de mettre en avant tous nos producteurs. Nous ne proposons pas encore de produits frais, mais c’est en cours d’analyse. »

Depuis peu, le site propose également des assortiments de produits locaux sous forme de box thématiques – « Apéro », « Découverte », « Saint-Valentin », etc. - ou box du mois. Notons que la boutique en ligne restera opérationnelle après la réouverture du salon, dont l'édition physique a dû être annulée en raison de la crise sanitaire. « Le concept était déjà dans les pipe-lines quand nous avons lancé « C’est bon, c’est wallon ». Le but est de permettre aux consommateurs de suivre leurs producteurs tout au long de l’année. » La boutique en ligne est accessible à l’adresse shop.cbon-cwallon.be