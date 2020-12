À Marche, la ville s’est dotée d’une cellule consacrée au bien-être animal. Parmi ses principales missions, la stérilisation des chats errants et domestiques. "Il faut savoir qu’un couple de chats peut avoir jusqu’à 4 portées par an, à raison de trois chats par portée. Ce qui peut représenter plusieurs milliers de spécimens en quelques années", souligne Carine Bonjean, échevine au Bien-être animal à Marche. "Cette prolifération nuit à l’équilibre de la nature et à la faune, avec une incidence sur des espèces d’oiseaux tels que le rouge-gorge, le passereau ou encore le moineau. Il faut un certain nombre de prédateurs au kilomètre carré, et on est largement au-dessus."

La commune a mis en place une prime à la stérilisation des chats domestiques : 30€ par chat, avec un maximum de 50€ par ménage. Une centaine de chats domestiques ont ainsi pu être stérilisés au cours de l’année écoulée. Les autorités communales invitent également à signaler les chats errants ou abandonnés. "Une équipe de bénévoles se rend sur place, trappe le chat et le conduit au cabinet vétérinaire. On vérifie son état de santé et on le castre. Il faut parfois recourir à l’euthanasie quand l’état de santé de l’animal le nécessite. Mais les gens doivent comprendre que le but n’est pas de tuer tous les chats !"

D’avril 2019 à octobre 2020, pas moins de 350 chats errant ont ainsi été traités. "Notre but est de communiquer davantage et de sensibiliser", poursuit Carine Bonjean. "On veut par exemple dissuader les gens de nourrir les chats en extérieur, ce qui peut attirer des rats et autres animaux indésirables. On va également travailler avec le public scolaire. Pour rappeler qu’acheter un animal doit être un acte responsable et réfléchi." Infos sur www.marche.be.