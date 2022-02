Le comité du carnaval d’Arlon vient d’annoncer l’organisation de " Allez Hop !", un projet festif, populaire et musical, imaginé suite à l’annulation, pour la troisième année consécutive, des festivités carnavalesques. Il se déroulera entre 16 h et 2 h le 19 mars dans la cour de l'école Industrielle et Commerciale de la ville d'Arlon, rue Godefroid Kurth.

Cet événement populaire, accessible à tous, prendra la forme d’un apéritif géant durant lequel les participants pourront faire la fête et partager un moment festif en musique. Il est vivement recommandé de venir déguisé !

" Suite à l’annulation du carnaval 2022, nous souhaitions offrir un moment convivial et de partage à tous les amoureux du folklore arlonais. Tous les intervenants ont travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs semaines sur cette fête, et elle s’annonce d’ores et déjà mémorable, explique Numa Glesener, le président du comité. Même sans Cavalcade, tous les ingrédients du carnaval seront réunis : la joie, la fête, la musique et surtout la convivialité caractéristique des arlonais. Quand nous vous avions dit que le carnaval existait toujours, nous ne vous avions pas menti ! "

Au niveau des animations, le comité n’a pas lésiné sur les moyens. Le groupe local Los Tabascos sera présent avec plus de 40 musiciens. La Sono BreakOut, incontournable dans le Sud-Luxembourg, sera également de la partie pour faire danser les participants.

L’événement sera accessible uniquement avec un ticket d’entrée. Les préventes seront mises en vente très prochainement. Enfin, à noter que " Allez Hop !" respectera les règles sanitaires en vigueur déterminées par le baromètre à ce moment-là. Toutes les informations pratiques seront communiquées aux participants en temps voulu.