Réuni en séance extraordinaire ce jeudi, le Conseil d'administration de Vivalia a entériné, à l’unanimité, la décision de révoquer le docteur Mazairac pour motif grave en lien avec des faits de non-respect des règles sanitaires.

"Cette décision a été prise dans le respect des dispositions légales", précise Vivalia dans un communiqué. " L’’intéressé a été entendu et a pu formuler ses explications et commentaires. Le docteur Mazairac ne fait donc plus partie du corps médical de Vivalia, en particulier du Centre Hospitalier de l’Ardenne à Libramont où il exerçait."

Le Conseil d'administration de Vivalia veille à la désignation d'un nouveau chef de service le plus rapidement possible et dans l’intervalle, la fonction est provisoirement assurée par le docteur Kirsch.