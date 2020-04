Si, en période de confinement, on assiste à des élans de solidarité, générés notamment pour permettre au plus grand nombre de se protéger avec un masque, on constate aussi, heureusement dans une moindre mesure, des comportements scandaleux.

À Libramont-Chevigny, la bourgmestre Laurence Crucifix vient d’en faire les frais. "Un quidam a envoyé un toutes-boîtes intitulé incivilités à Libramont", explique-t-elle. "Des propos mensongers y étaient rapportés, à savoir qu’à la boulangerie j’aurais remonté la file pour passer devant tout le monde en clamant qu’en tant que bourgmestre je pouvais me le permettre."

La bourgmestre s’insurge contre de telles pratiques. Elle explique que le lendemain de l’annonce du confinement, elle est allée chercher des pains à la boulangerie avant de faire le point avec ses équipes de la commune à 7h30. Elle attendait donc dans la file quand une amie lui a proposé de prendre ses pains préalablement commandés pour lui faire gagner du temps. Elle a accepté et a attendu devant la porte que son amie les lui tende.

À Chiny, le bourgmestre Sébastian Pirlot déplore, lui aussi, le comportement de certains de ses concitoyens. "On devient fou car les gens ne respectent rien. Des exemples il y en a beaucoup. Certains prétextant que les recyparcs sont fermés, jettent carrément leurs immondices dans la nature, d’autres ne respectent pas les mesures de confinement mettant en péril leur santé et celle des autres."

À Durbuy, le bourgmestre Philippe Bontemps doit faire face aux propriétaires de secondes résidences en colère car ils doivent quitter leur logement de vacances.

"Les contrevenants, heureusement minoritaires, refusent de rentrer chez eux. Des procès-verbaux ont été dressés. Ces derniers jours, j’ai appris qu’un Hollandais et un Flamand, diagnostiqués positifs au Covid-19, avaient été hospitalisés en province de Luxembourg. C’est précisément pour éviter la saturation de nos hôpitaux que cette mesure a été prise. Il faut sans cesse le répéter", conclut-il.

N.L.