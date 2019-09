Le chauffard risque 5 120 euros d’amende et la prison !

Le 23 octobre 2018, Kévin a fait fort dans les rues d’Aubange. Comme souvent depuis quelques mois, il a tendance à boire et à rouler beaucoup trop vite au volant de son bolide. "Il n’a que 23 ans mais son pédigrée est déjà bien important en matière de roulage." Le ton est donné.

Le substitut Vandamme, représentant le parquet, ne plaisante jamais quand il faut remettre les choses dans leur contexte. Il poursuit, d’une voix grave. "On l’a arrêté après une course poursuite à Athus. Il a ensuite refusé de se soumettre au test d’alcoolémie exigé par les policiers." On vous passe les détails. Dans cette affaire, Kévin risque très gros.

Dans le passé, il a en effet été condamné à plusieurs reprises, par d’autres juridictions (Marche et Charleroi), pour des faits similaires. "Des amendes financières, mais surtout des peines de prison (1 an avec sursis) ont déjà été demandées par mes confrères", explique Me Vandamme qui souhaite donc ajouter une peine de prison similaire à notre chauffard. "C’est pourquoi je requière, moi-aussi, une condamnation similaire."

En clair, Kévin risque une peine d’emprisonnement de 18 mois avec un sursis probatoire, plus différentes amendes administratives. Le montant total qu’il risque de payer s’élève ainsi à 5 120 euros. "Infractions de roulage, arrêté plusieurs fois pour prise de stupéfiants, alcoolémie au volant…Il faut lui donner un coup d’arrêt", conclut le parquet. Le jugement est attendu le 16 octobre.