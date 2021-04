ll l’annonce à qui veut l’entendre : René Collin, patron de plusieurs établissements en Centre Ardenne va ouvrir tous ces restaurants le 1er mai. "Point question de désobéir pour le plaisir, mais c’est une question de survie. Les aides octroyées sont largement insuffisantes me concernant. J’ai versé 50 000 € en frais fixes, par mois, pour tenir le bateau à flot. Sur un an, 600 000 € déboursés pour 25 000 € de prime. Je pense aussi au personnel qui me soutient et qui va me suivre. Je préviens déjà : si rien n’est fait pour le 1er mai, ce sera le chaos total et la révolte."